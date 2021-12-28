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Здоровье28 декабря 2021 9:28

Мурашко: Более 78 млн россиян получили первый компонент вакцины от COVID-1

Министр здравоохранения РФ не считает появление лекарств от ковида поводом отложить вакцинацию
Мария ПАВЛОВА
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Министр здравоохранения РФ назвал число россиян, получивших первых компонент вакцины.

Министр здравоохранения РФ назвал число россиян, получивших первых компонент вакцины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество россиян, получивших первую дозу вакцины от COVID-19, назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, первым компонентом привиты уже более 78 млн россиян.

«Сегодня уже более 78 млн россиян получили первую дозу вакцины», - сказал Мурашко в понедельник 28 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил, что вакцинация – это первоочередная мера для предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией и появление препаратов для лечения ковида не может считаться причиной отказа от вакцинации.

Также Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия может закончиться в 2022 году.

«Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде», - сказал Мурашко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в России 28 декабря 2021 выявлено 21 922 новых случая COVID-19.