МИД Украины сообщил, что Запад пока не решил, как продолжать санкционную политику против России

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западные страны пока не решили, каким образом продолжать санкционную политику против России.

По его словам, лидеры Евросоюза живо обсуждают санкционный пакет, однако переговоры затянулись из-за позиции Запада угрозами заставить Москву «пойти навстречу».

- Вот эта дискуссия затормозила процесс. Никто не отрицает того факта, что пакет санкций нужен, но вопрос в том, как тактически эту карту разыгрывать, — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Ранее замглавы Министерства иностранных дела России Сергей Рябков назвал предварительную дату консультаций РФ и США по гарантиям безопасности. Как сообщил дипломат во вторник, мероприятие пройдет в начале 2022 года. По словам Рябкова, консультации предварительно состоятся в Женеве 10 января 2022 года. По мнению замглавы МИД, стороны не смогут решить все вопросы за одну встречу, так что ожидаются новые. Также Россия встретится с представителями НАТО после общения с американской стороной.