Рост цен на автомобили в 2021 году составил 30%

ЗА год цены на авто выросли Фото: Андрей МИРЕЙКО

Эксперты посчитали, в какой бюджет укладывались покупатели автомобилей в Ставропольском крае в 2021 году. Так, 4% машин, которые были куплены в Ставропольском крае в 2021 году, стоили больше 2 млн рублей. Выходит, что водители из региона брали себе машины в сегменте «бизнес» и «люкс», следует из статистических данных порталов по продаже автомобилей.

Стоимость еще 11% машин колебалась от 1 до 2 млн рублей. Четверть ставропольцев заплатили за покупку от 500 тысяч рублей до 1 млн. Остальным для покупки хватило меньше 500 тысяч рублей.

Тем не менее, эти показатели соответствуют общероссийским, сообщает Newstracker. Дорогие машины позволили себе 3% покупателей, до 2 млн рублей - 9%, до 1 млн - 24%. Отмечается, что средний чек за автомобили вырос. Еще в 2019 году за полмиллиона рублей машину покупали 73% россиян.

- За 2021 год автомобили значительно подорожали. С начала года подержанные машины прибавили в цене 31%, а средняя стоимость б/у автомобиля в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. При этом новые машины подорожали в среднем на 20-30%, - цитирует эксперта Алексея Гришина издание.

Самыми популярными марками машин на вторичном рынке стали «Лада Приора», Toyota Camry и «четырнадцатая».