Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 9:39

Жителей Татарстана из космоса поздравили с Новым годом

Командир МКС Антон Шкаплеров пожелал им процветания и развития
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Российский космонавт Антон Шкаплеров

Российский космонавт Антон Шкаплеров

Фото: Роскосмос.

С орбиты Земли жителей Татарстана с наступающим Новым годом поздравил командир МКС, Герой России Антон Шкаплеров. Он не раз посещал этот город, который в народе называют нефтяной столицей республики.

- Желаю дальнейшего процветания и развития, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону, и все проблемы и болезни отошли в сторону. Пускай этот год будет полон радостных событий и счастливых моментов. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, нескончаемого потока финансов и исполнения заветных желаний, - обратился Шкаплеров из космоса.

Также командир МКС поздравил с наступающим 2022-м годом клуб экстремальных видов спорта из Набережных Челнов. Шкаплеров является его привилегированным членом, сообщает Inkazan.

Напомним, в ноябре 2021 года российский космонавт в качестве командира МКС принял символический ключ от станции у француза Тома Песке. Возвращение на Землю Антона Шкаплерова запланировано на весну 2022 года.