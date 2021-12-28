Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата против коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России МИхаил Мурашко призвал не откладывать вакцинацию в ожидании идеального препарата от коронавируса. Появление новых препаратов не может быть причиной для того, чтобы откладывать прививку, подчеркнул он.

Свое мнение министр выразил в интервью телеканалу "Россия 24" во вторник, 28 декабря.

"Ни в коем случае, если сейчас кто-то думает, что появился тот или иной препарат и можно отложить вакцинацию, ни в коем случае. Вакцинация - это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний, тяжелого течения", - сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что идеального препарата от коронавируса пока не существует. Однако те, что есть, имеют высокую эффективность и безопасность.

Как ранее писал сайт kp.ru, количество россиян, получивших первую дозу вакцины от COVID-19, назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, первым компонентом привиты уже более 78 млн россиян.