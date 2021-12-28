Сторонник ИГ*, планировавший взрыв в военном суде Москвы, приговорен к 19 годам тюрьмы

Сторонника ИГ* приговорили к 19 годам тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил сторонника «Исламского государства»*, планировавшего взорвать военный суд в Москве и уехать воевать на Ближний Восток, к 19 годам лишения свободы.

Преступник устроился работать разнорабочим в российскую семью, после чего по инструкции, присланной из ИГ*, собрал бомбу и спрятал в лесу. Его задержали в ноябре 2020 года в Подмосковье.

- Вторым западным военным судом Умаров А. С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — цитирует сообщение пресс-службы ФСБ ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала участников банды Хаттаба, которая совершила нападение на Дагестан в 1999 году. Уроженцам Ставропольского края Каирбеку Бакиеву и Ильхану Канмурзаеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов). Напомним, с 7 августа по 24 августа 1999 года Шамиль Басаев с другими террористами общей численностью около тысячи человек устроил налет на Ботлихский район Дагестана.

*Запрещенная в России террористическая организация