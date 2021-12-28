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Политика28 декабря 2021 10:19

Песков рассказал, от чего будет зависеть число присутствующих на послании президента

Песков заявил, что число присутствующих на послании президента будет зависеть от эпидемиолгической обстановки
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о числе присутствующих на послании главы государства Федеральному собранию. Об этом официального представителя Кремля спросили в ходе пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

Как отметил Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, число присутствующих на послании президента Федеральному собранию будет зависеть от ряда факторов, среди которых эпидемиологический - один из главных.

"Это каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, это зависит от кривой волны", - сказал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что коллективный иммунитет от коронавируса в России должен быть выше, чем сейчас. По его словам, в виду малоизученности "омикрона" каких-либо исчерпывающих решений по ситуации с распространением мутировавшего штамма пока нет и быть не может.