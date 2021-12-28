Министр обороны Литвы Анушаускас предложил НАТО подготовить встречные требования к России о гарантиях безопасности

Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о необходимости НАТО подготовить встречные требования по безопасности для России. Фото: REUTERS

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о необходимости для НАТО выдвинуть встречные требования к России о гарантиях безопасности.

В эфире радио LRT Анушаускас сказал, что не возлагает больших надежд на запланированные в январе переговоры России и США, но выразил надежду, что решения, которые последуют после этих переговоров, не снизят уровень региональной безопасности и предложил Североатлантическому альянсу выдвинуть встречные предложения в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности для России.

«Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены», - сказал Анушаускас.

Также министр обороны Литвы выразил надежду, что без ведома государств региона никакие переговоры по теме безопасности не будут вестись «за их спиной».

Ранее на kp.ru сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о намерении России на переговорах с США отстаивать свои национальные интересы и не идти на односторонние уступки.