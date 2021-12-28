Песков заявил о подготовке контактов России и Ирана на высшем уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке контактов между Москвой и Тегераном. Как рассказал официальный представитель Кремля в ходе пресс-конференции во вторник, 28 декабря, Иран и Россия готовятся к двусторонней встрече.

Ранее говорилось, что официальный представитель правительства исламской республики Бахадари Джахроми посетит Россию в 2022 году. Точная дата его встречи с российским лидером Владимиром Путиным пока неизвестна, но, возможно, это произойдет в начале года. На вопрос о встрече двух глав государств ответил Дмитрий Песков.

"Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами рассказал, что страна погасила долг перед Россией за строительство атомной электростанции Бушере.