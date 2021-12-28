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В мире28 декабря 2021 11:10

Глава МИД Германии заявила о геостратегической роли "Северного потока - 2"

Министр отметила, что процесс сертификации газопровода для ФРГ носит административный характер
Наталья СМИРНОВА
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Министр подчеркнула, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие

Министр подчеркнула, что энергоресурсы нельзя использовать как оружие

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток - 2" имеет геостратегическую роль. Об этом она рассказала в интервью агентству DPA.

"Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие [проекта] в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток - 2", - сообщила Бербок.

Министр отметила, что процесс сертификации газопровода для ФРГ носит административный характер и в нем совершенно не замешаны политические вопросы.

"Проверка на соответствие законодательству [ЕС] в настоящее время проводится Федеральным сетевым агентством", - напомнила Бербок.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол России в Берлине Сергей Нечаев выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Он отметил, что нынешняя риторика Берлина по этому вопросу звучит довольно обнадеживающе.