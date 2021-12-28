Китайцы считают, что жители Европы умрут без «Северного потока —2»

В Китае считают, что жители Европы умрут без «Северного потока —2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли позицию европейских стран о трубопроводе «Северный поток —2».

По мнению пользователей, в случае нехватки голубого топлива в Европе будет страдать обычный народ, а не богатые люди. Именно поэтому политики позволяют себе критиковать проект.

- Логика действительно непонятная, как будто «Северный поток — 2» вообще не имеет отношения к Европе, — высказал мнение один из комментаторов.

- Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть? О чем думают немцы? — спросил другой читатель.

Ранее обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt предположил, что Германию ждут перебои с электричеством из-за приостановки «Северного потока — 2». По его мнению, стране нужно больше голубого топлива. В противном случае Германия не сможет без проблем отказаться от ядерной энергетики и производства электроэнергии на угле. Он также выразил мнение, что властям страны необходимо приложить все усилия, чтобы обстановка вокруг «Северного потока — 2» не обострилась.