Глава Крыма Аксенов попросил Путина подключить к суду по «скифскому золоту» Генпрокуратуру

Аксенов попросил поддержки Генпрокуратуры РФ в процессе о принадлежности "скифского золота". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подключить к судебному разбирательству о принадлежности «скифского золота» Генеральную прокуратуру.

Коллекция скифского золота находится в Амстердаме, о ее принадлежности спорят Крым и Украина, причем позицию Украины представляет государство, а Крыма – местные музеи.

«Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи», - цитирует Аксенова ТАСС.

Ранее Сергей Аксенов назвал решение суда в Амстердаме о передаче коллекции «скифского золота» Украине «возмутительным, несправедливым и неправовым решением».