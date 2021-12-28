Иммунолог Крючков предположил, что ВОЗ может одобрить "Спутник V" в марте 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков предположил, что ВОЗ может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V" в марте 2022 года в случае, если Россия успеет предоставить полный пакет запрашиваемых документов.

"Проблема в том, что они [представители ВОЗ] опять послали дозапрос. В конце января приедут на завод и, очень надеюсь, что ничего негативного не обнаружат. Дальше все будет зависеть только от того, как быстро наша сторона подготовит полный пакет документов, который пока так и не предоставили. Исходя из этого, предполагаю, что самым оптимистичным для нас станет вариант сертификации в марте следующего года", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru

Крючков добавил, что в одобрении вакцины нет ничего невозможного.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопрос регистрации российской вакцины, сообщает RT.

Директор Европейского бюро ВОЗ также заявлял о скором признании вакцины.

"Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - сообщил Клюге.