Депутат Милонов выступил против предложения отменить новогодние каникулы

Депутат Милонов заявил, что не хотел бы лишать граждан общения с детьми в новогодние каникулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что не стоит лишать россиян общения с детьми в новогодние каникулы

"Мне очень сложно выразить несогласие с мэтром российской политики, но я все-таки хотел бы возразить, поскольку лично я новогодние каникулы не провожу в пьянке-гулянке. Я рад, что в новогодние каникулы я могу быть побольше со своими детьми, и у них тоже каникулы, и они сидят не за телефонами, телевизором, а со мной", - пояснил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, а вместо этого добавить к отпускам россиян 15 дней.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил на новогодних праздниках уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом, сообщает Life.ru.