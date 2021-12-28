Назарбаев отказался от группового фото с лидерами стран СНГ

Нурсултан Назарбаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не стал принимать участие в групповой фотосъемке лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, текущих президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подходят к флагам своих стран. Российский лидер приглашает Назарбаева присоединиться, однако председатель Совета безопасности Казахстана отказывается.

Перед саммитом СНГ Назарбаев и Путин провели краткие переговоры. Политики обсудили региональные и международные вопросы, а также товарооборот двух стран. Кроме того, Путин и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым Годом.

Ранее Владимир Путин назвал создание Содружества Независимых Государств (СНГ) было оправданным шагом. По словам главы государства, за 30 лет со дня создания международной организации многое поменялось. Он добавил, что Россия намерена продолжать сотрудничать с членами содружества.