Цена на газ в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Такая цена почти на 7% ниже расчетной стоимости голубого топлива в Европе накануне Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе снова пошла на снижение. Во вторник, 28 декабря, стоимость голубого топлива в очередной раз опустилась - на этот раз ниже 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

Как сообщается на торговой площадке, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 1135 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 7% ниже расчетной стоимости голубого топлива в Европе накануне, 27 и 26 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" выполняет все обязательства по действующим контрактам с европейскими странами, а заявления об обратном – "вранье и ложь", заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он уточнил, что "Газпром" готов увеличить поставки в рамках действующих долгосрочных контрактов, а цена на газ по ним выше, чем на спотовом рынке.