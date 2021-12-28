Россиянки тратят минимум 5300 рублей, чтобы прихорошиться к Новому году

В преддверии Нового года в России вырос спрос на бьюти-услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса "СберУслуги" рассказали, что в преддверии Нового года в России вырос интерес к услугам парикмахеров, маникюру, а также коррекции бровей и ресниц.

"По данным ЮKassa, с 20 по 26 декабря 2021 года количество оплаченных услуг самозанятых в сфере красоты выросло на 34%, а обороты платежей - на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Число самих покупателей стало больше на 27%", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

Сообщается, что привести в порядок внешний вид перед праздниками обойдется россиянкам как минимум в 5300 рублей.

Ранее эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян. Так, в Екатеринбурге парикмахер барбершопа может получать 90 тысяч рублей в месяц, если у него есть опыт полугодовой опыт работы, рассказывает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что в России на треть вырос спрос на красную икру. Особой популярностью продукт пользуется у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Краснодаре, передает Life.ru