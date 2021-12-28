Депутата Рашкина лишили прав за отказ от медосвидетельствования Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд в Саратовской области постановил лишить депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Как рассказала «КП-Саратов» в судебном участке Лысогорского района, дело рассматривалось в закрытом режиме. Рашкин лишен прав на полтора года, помимо этого, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как писал сайт kp.ru, ранее следователь Главного следственного управления Следственного комитета России предъявил лишенному депутатской неприкосновенности Валерию Рашкину обвинение в незаконной охоте.

Напомним, Рашкин не сможет выходить из дома в период с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя. По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области депутат, вооружившись принадлежащим ему карабином, убил лося. При этом он не имел соответствующего разрешения на охоту.