После стрельбы в больнице под Ставрополем возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после того, как 36-летний мужчина открыл огонь в больнице Светлограда.

Как установили следователи, подозреваемый пришел в районную больницу и открыл огонь, подозревая, что его супруга – сотрудница медучреждения – имеет служебный роман с одним из врачей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате стрельбы никто не пострадал, сообщается на сайте СУ СК Ставропольского края

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Сейчас на месте инцидента работают следователи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» опубликовала фото с места событий, а также фото мужчины, который открыл огонь в больнице.

Напомним, накануне в Ставропольском крае пьяный мужчина поджег автомобиль соседа после конфликта.