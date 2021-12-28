Роспотребнадзор: в СНГ с 2017 года не зарегистрировано случаев чумы

Анна Попова заявила, что на территории стран СНГ за 4 года не зафиксировано ни одного случая чумы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ни одного случая чумы не было зарегистрировано в странах СНГ с 2017 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая с докладом на саммите руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге во вторник 28 декабря.
По словам Поповой, все 45 природных очагов чумы, которые находятся на территории стран – членов СНГ находятся под контролем.
«Удалось в последние 4 года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам: Монголия – 8 случаев, в Китае – 10, в США – 9 случаев, из них почти половина летальных», - сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что чума представляет «большую проблему» в мире.
«Все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем. И за период с 2017 года в СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы», - отметила она.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы от сусликов.