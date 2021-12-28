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Общество28 декабря 2021 12:59

Роспотребнадзор: в СНГ с 2017 года не зарегистрировано случаев чумы

Анна Попова заявила, что все очаги чумы на территории СНГ находятся под контролем
Мария ПАВЛОВА
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Анна Попова заявила, что на территории стран СНГ за 4 года не зафиксировано ни одного случая чумы.

Анна Попова заявила, что на территории стран СНГ за 4 года не зафиксировано ни одного случая чумы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни одного случая чумы не было зарегистрировано в странах СНГ с 2017 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая с докладом на саммите руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге во вторник 28 декабря.

По словам Поповой, все 45 природных очагов чумы, которые находятся на территории стран – членов СНГ находятся под контролем.

«Удалось в последние 4 года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам: Монголия – 8 случаев, в Китае – 10, в США – 9 случаев, из них почти половина летальных», - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что чума представляет «большую проблему» в мире.

«Все природные очаги чумы в результате нашего взаимодействия сегодня находятся под контролем. И за период с 2017 года в СНГ не зарегистрировано ни одного случая чумы», - отметила она.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы от сусликов.