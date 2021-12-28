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Политика28 декабря 2021 13:06

МИД РФ пообещал «положить заслон» расширению НАТО

У США не выйдет поставить России условия по предложенным ею гарантиям безопасности, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД РФ пообещал «положить заслон» расширению НАТО

МИД РФ пообещал «положить заслон» расширению НАТО

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия будет препятствовать продвижению НАТО на восток и положит заслон продолжающемуся расширению Североатлантического альянса, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как передает «Интерфакс», замглавы МИД России сказал, что у Соединенных Штатов не получится выставить какие-то условия РФ по предложенным Москвой гарантиям безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года заявил, что НАТО длительное время не реагировал на озабоченность России в связи с расширением Североатлантического альянса, и именно поэтому стране необходимы гарантии безопасности.

Как писал сайт kp.ru, переговоры России и США по гарантиям безопасности должны состояться после новогодних праздников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После этого Североатлантический альянс предлагает провести заседание Совета Россия - НАТО.