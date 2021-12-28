В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она обратилась к министру труда и социальной защиты и министру здравоохранения РФ.

Общественница отмечает, что очень часто семьи сталкиваются с тем, что кому-то нужна дорогостоящая медицинская помощь, которая выходит за рамки покрытия ОМС.

-В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребенку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья. Зачастую до момента установления инвалидности от семьи требуются значительные финансовые затраты, - рассказывает Ирина Волынец.

Возможность направить капитал на эти цели будет хорошей поддержкой для семьи. Но для того, чтобы разрешить направлять средства капитала на эти цели, нужно внести дополнения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

- Наделить одного из родителей правом использовать средства маткапитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса «ребенок-инвалид», - цитирует RT текст обращения.

Ранее общественница рассказала, на какие льготы могут претендовать многодетные родители.

Россияне, которые растят трех и более детей, имеют право на льготу по налогу на имущество. Она предоставляется в виде налогового вычета.

Можно также оформить вычеты на земельный налог, сообщает телеканал "360".

Еще одна мера поддержки для многодетных семей, которая сейчас обсуждается - это возврат части средств, потраченных на обучение детей. Но, по мнению экспертов, реализовать предложение не так просто, пишет газета "Известия".