Исследование: 68% россиян потратят на новогодний стол более 3 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты соцсети "Одноклассники" и центра ResearchMe рассказали, что 68% россиян готовы потратить на новогодний стол более трех тысяч рублей.

33 процента уже выделили бюджет в три-пять тысяч рублей, 22 процента - менее трех тысяч рублей, 20 процентов - от пяти до семи тысяч рублей, 12 процентов - от семи до десяти тысяч рублей, 3 процента - более десяти тысяч рублей, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что в классический топ-3 вошли салат оливье (67%), мандарины (65%) и салат сельдь под шубой (55%).

Врач-диетолог Александр Андреев рассказывал россиянам, в какое время лучше всего садиться за праздничный стол в Новый год.

"Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным прием пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00", - цитирует эксперта телеканал "360".

Ранее стало известно, что новогодние туры по России подорожали на 15%. Так, цены поднялись из-за сезонного роста спроса и инфляции, но после каникул туры подешевеют примерно на 30%, передает ОТР.