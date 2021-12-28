Путин пригласил Токаева приехать в Россию в начале 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Россию в начале следующего года. Приглашение было озвучено в ходе неформального саммита стран СНГ.

«Мы вас ждем. Если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады», – сказал российский лидер.

Токаев в свою очередь поблагодарил президента России за приглашение. Политик предложил Путину обсудить соглашение в сфере образования, в частности, филиалы Московского физико-технического института и МГТУ имени Баумана в Казахстане.

Как писал сайт kp.ru. ранее Путин заявил, что 2021 году товарооборот между Казахстаном и Россией может достигнуть рекордной отметки в 20 миллиардов долларов, в первую очередь благодаря прямому сотрудничеству различных регионов двух государств.