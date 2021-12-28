В России открылась горячая линия по защите прав туристов во время новогодних каникул Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина рассказала, что в России открылась традиционная горячая линия по защите прав туристов во время новогодних праздников.

"В этом году внутренние направления вновь будут крайне востребованными у россиян на новогодние каникулы. Граждане смогут сообщить о любых внештатных ситуациях, которые случились с ними во время отдыха", - рассказала она в беседе с изданием "Газета.ru".

Отмечается, что на курортах Краснодарского края в новогодние праздники ожидают порядка 400 тысяч туристов, в Крыму каникулы проведут еще около 300 тысяч россиян.

Ранее туроператор назвал топ-10 направлений на Новый год.

"Рейтинг популярных направлений у туристов на Новый год возглавляет прибрежный кластер Сочи. Сейчас там низкие цены из-за того, что купаться нельзя", - поделился с "Известиями" Сергей Ромашкин.

"Пятый канал" рассказывал о способах обмана и мошенничества в самым популярных новогодних туристических направлениях у россиян в 2021 году. Так, например, самый простой способ развода в Египте, на который можно попасться - это "бесплатная" вода в ресторанах.