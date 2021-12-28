Хуснуллин поручил разобраться с удорожанием отечественных стройматериалов

Марат Хуснуллин заявил о необходимости разобраться с необоснованным повышением цен на отечественные строительные материалы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости разобраться с удорожанием отечественных строительных материалов. Об этом Хуснуллин говорил во вторник 28 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-премьера, сегодня не ставится задача перехода к государственному регулированию цен на строительные материалы. Тем не менее он считает необходимыми административные меры против монополий и картельных сговоров в этой сфере. Хуснуллин отметил, в частности, что зафиксированы случаи необоснованного подорожания кирпича и цемента на 30 процентов.

«Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов», - сказал Марат Хуснуллин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что ФАС вскрыла картельный сговор нескольких крупных компаний на рынке металлопроката.