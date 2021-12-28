Росреестр разработает сервис для определения оптимальных цен сделок с недвижимостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии намерена разработать сервис для определения оптимальных цен при сделках с недвижимостью.

Как сообщается на сайте Росреестра, сервис позволит проводить сравнение цен сделок и находить наиболее подходящие из них по определенным параметрам. Он будет разрабатываться вместе с профессиональными участниками рынка недвижимости.

Работа над сервисом начнется в 2022 году в рамках Национальной системы пространственных данных, говорится в сообщении. Росреестр ожидает, что он будет популярен у агрегаторов объявлений, агентств недвижимости, финансовых и страховых компаний и профессиональных разработчиков программного обеспечения.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в стране. По ее мнению, жилье больше не будет расти такими темпами, какие наблюдались по стране в последнее время.