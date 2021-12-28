Мишустин пообещал бесперебойное оказание помощи пациентам в новогодние праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит поддерживать бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе в новогодние праздники. Об этом он сообщил во вторник, 28 декабря, на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.

Как подчеркнул глава правительства, несмотря на праздники, пациенты по всей России продолжат получать необходимую помощь. Кроме того, отметил Мишустин, россияне сами должны обращать внимание на свое здоровье и, с учетом распространения нового штамма коронавируса, обращаться к врачам при первых же признаках недомогания.

"Первые три дня играют решающую роль. Специалисты смогут определить диагноз и быстрее назначить нужное лечение», – подчеркнул глава правительства.

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, поскольку длинные зимние праздники, по его мнению, не только бессмысленны, но и вредны: провоцируют людей на пьянство, драки и бытовые преступления. Вместо этого политик предлагает добавить к отпускам россиян 15 дней.