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Общество28 декабря 2021 14:00

Нарколог Брюн заявил, что алкоголь лучше закусывать картофельным пюре

Нарколог рассказал, что картофельное пюре является лучшей закуской для спиртного
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Картофельное пюре назвали лучшей закуской для алкогольных напитков.

Картофельное пюре назвали лучшей закуской для алкогольных напитков.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Нарколог Евгений Брюн рассказал, чем лучше закусывать спиртные напитки и какое спиртное лучше выбирать для новогоднего стола. Об этом главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы рассказал ТАСС.

Лучшей закуской для спиртного нарколог назвал картофельное пюре, объяснив, что оно замедляет всасывание алкоголя в кровь.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков - картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь»,- сказал эксперт.

Брюн отметил, что спиртное лучше не закусывать сладостями, которое могут спровоцировать сильное похмелье и запивать газированными напитками, которые повышают всасываемость алкоголя.

Также он посоветовал выбирать для новогодней ночи легкие напитки слабой градусности, в частности, белое сухое вино и напомнил, что для здоровья вредно «повышать градус». Евгений Брюн посоветовал в праздники быть активнее, больше танцевать, гулять, играть в снежки, объяснив, что отсутствие движения усиливает опьянение.

Ранее на kp.ru сообщалось, сколько россияне собираются в среднем потратить на новогодний стол. Подробности здесь.