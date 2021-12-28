Нарколог Брюн заявил, что алкоголь лучше закусывать картофельным пюре

Картофельное пюре назвали лучшей закуской для алкогольных напитков. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Нарколог Евгений Брюн рассказал, чем лучше закусывать спиртные напитки и какое спиртное лучше выбирать для новогоднего стола. Об этом главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы рассказал ТАСС.

Лучшей закуской для спиртного нарколог назвал картофельное пюре, объяснив, что оно замедляет всасывание алкоголя в кровь.

«Лучшая закуска для алкогольных напитков - картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь»,- сказал эксперт.

Брюн отметил, что спиртное лучше не закусывать сладостями, которое могут спровоцировать сильное похмелье и запивать газированными напитками, которые повышают всасываемость алкоголя.

Также он посоветовал выбирать для новогодней ночи легкие напитки слабой градусности, в частности, белое сухое вино и напомнил, что для здоровья вредно «повышать градус». Евгений Брюн посоветовал в праздники быть активнее, больше танцевать, гулять, играть в снежки, объяснив, что отсутствие движения усиливает опьянение.

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