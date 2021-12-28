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Общество28 декабря 2021 14:54

Вице-мэр Москвы Ликсутов предложил вдвое снизить нештрафуемый порог скорости, чтобы избавиться от пробок

Мэрия Москвы предлагает снизить нештрафуемый порог скорости на столичных дорогах до 10 км/ч
Мария ПАВЛОВА
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Вице-мэр Москвы предложил способ избавиться от многокилометровых пробок.

Вице-мэр Москвы предложил способ избавиться от многокилометровых пробок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские власти вышли на федеральное правительство и МВД с предложением снизить нештрафуемый порог скорости для машин с 20 до 10 км/ч. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Ликсутов считает, что такая корректировка позволит снизить количество ДТП минимум на 35%, а уровень смертности от них — в три-четыре раза. Оставить прежним нештрафуемый порог скорости можно за чертой города, уточнил Ликсутов.

Снижение нештрафуемого порога приведет также к снижению заторов на дорогах, отметил заместитель мэра.

«Как только количество ДТП в день переваливает за 2 тыс., сразу добавляется 2 балла загруженности дорог, и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость», — сказал он.

Вице-мэр отметил, что в Москве существуют все предпосылки для снижения нештрафуемого порога.

А вот здесь на kp.ru список фактов, которым удивляются приезжие из регионов в Москве. Многокилометровые пробки – один из них.