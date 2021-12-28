Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов Фото: кадр из видео

Роскомнадзор внес стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

В реестре оператором Netflix значится «ООО «Развлекательный онлайн-сервис». Как передают «Известия», компания обеспечила соблюдение требований законодательства, необходимое для включения ее в список аудиовизуальных сервисов как владельца стриминговой платформы.

В конце октября этого года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей мессенджер Telegram и платформу Livejournal, еще ранее в список были включены социальные сети Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, согласно российскому законодательству, сервисы с суточной аудиторией более 100 тысяч человек вносятся в реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор. Такие сервисы должны выполнять требования законодательства о порядке распространения массовой информации и осуществлять возрастную маркировку контента.