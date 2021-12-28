Умер Григорий Богданов, шоумен, прославившийся пластическими операциями

Во Франции умер известный большим количеством пластических операций шоумен Богданов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 декабря 2021 года в Париже умер один из шоуменов братьев-близнецов Богдановых, ставших героями мемов из-за серии неудачных пластических операций. О смерти Богданова сообщило агентство AFP.

По данным агентства, умер Григорий «Гришка» Богданов. Шоумену было 72 года.

«Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года», — сообщила агентству семья шоумена. Причина смерти Богданова не разглашается.

Близнецы Игорь и Григорий Богдановы родились во Франции в семье выходца из России художника Юрия Остасенко-Богданова. Они вели ряд научно-популярных программ на французском телевидении, опубликовали ряд книг и научных статей.

Игорь и Григорий Богдановы стали известны из-за своей нестандартной внешности после нескольких десятков пластических операций.