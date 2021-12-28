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Экономика28 декабря 2021 15:28

Российский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

В будущем его расширят, чтобы использовать в лайнере российские комплектующие
Абдулла ШАКИРОВ
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Российский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

Российский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский пассажирский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, в 2022 году в сертификат внесут изменения, которые позволят использовать в лайнере российское композитное крыло и российский двигатель ПД-14. Мантуров отметил, что сертификат будет расширяться до 2024 года. Его базовый вариант предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из материалов, поставленных из-за рубежа.

Напомним, на прошлой неделе МС-21-300 с крылом из российских композитных материалов выполнил первый полет. На создание российских материалов для композитного крыла было выделено 4,4 миллиарда рублей.

Сайт kp.ru писал, что из себя представляет МС-21 и чем он лучше Boeing и Airbus.