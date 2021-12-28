В Киеве и области 28-31 декабря отключат электричество

В Киеве начались веерные отключения электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Веерные отключения электричества начались в Киеве и Киевской области 28 декабря 2021 года. Предполагается, что они продлятся до 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу компаний ДТЭК.

Электричество в предновогодние дни в определенных районах украинской столицы отключают на шесть часов в сутки (с 13.00 до 19.00 по местному времени, с 14.00 до 20.00 по московскому). Без света на этот промежуток времени остаются десятки жилых домов, офисы, общественные учреждения. В ДТЭК веерные отключения электроэнергии объясняют необходимостью проведения ремонтных работ и сообщают, что эти отключения носят плановый характер.

Ранее на kp.ru жительница Киева рассказала об отключениях горячей воды и отопления в украинской столице. «В нашем доме отключили горячую воду. Батареи не греют. Зато в подвале — бомбоубежище на случай налета русских», - рассказала киевлянка.