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Общество28 декабря 2021 15:45

«Газпром» презентовал проект третьего небоскреба «Лахты Центра» высотой 555 метров

Здание будет разделено на 108 уровней общей площадью около 179 тысяч квадратов
Абдулла ШАКИРОВ
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«Газпром» презентовал проект третьего небоскреба «Лахты Центра» высотой 555 метров Фото: кадр из видео

«Газпром» презентовал проект третьего небоскреба «Лахты Центра» высотой 555 метров Фото: кадр из видео

Российский холдинг «Газпром» презентовал проект третьего по счету небоскреба «Лахты Центра» в Санкт-Петербурге. Здание будет носить название «Лахта Центр 3» и иметь в высоту 555 метров.

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов», – сообщается на сайте «Газпрома».

Отмечается, что кинетический медиафасад небоскреба общей площадью 14,568 тысяч квадратных метров будет создавать эффект «живого» объекта за счет работы движущихся отражающих элементов и меняющих цвет светодиодов. Таким образом, здание выступит ретранслятором цифрового телевидения. Башни сооружения соединяются в спирали, сходясь в точках поворота и образуя фойе-атриумы. Как считают авторы проекта, такое решение позволяет разместить общественные пространства на более высоких видовых уровнях.

Небоскреб будет разделен на 108 уровней общей площадью около 179 тысяч квадратов. В трехуровневом стилобате разместят служебные помещения и автостоянку, а на верхнем уровне – обзорную галерею.