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В мире28 декабря 2021 16:30

Китай обвинил США в нарушении безопасности в космосе из-за спутников SpaceX

Действия Соединенных Штатов создают угрозу для жизни китайских астронавтов, заявили в Пекине
Абдулла ШАКИРОВ
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Китай обвинил США в нарушении безопасности в космосе из-за спутников SpaceX

Китай обвинил США в нарушении безопасности в космосе из-за спутников SpaceX

Фото: REUTERS

Китай обвинил Соединенные Штаты в безответственном поведении в космосе после двух инцидентов со спутниками корпорации SpaceX Илона Маска.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что спутники Starlink представляют серьезную опасность для жизни астронавтов. Он призвал США к более ответственным действиям в космосе, передает The Guardian.

Как уточняется в сообщении, речь идет об инцидентах, произошедших в июле и октябре этого года, когда спутники Starlink сблизились с китайской космической станцией Tiangong, заставив последнюю маневрировать.

Как писал сайт kp.ru, в августе этого года представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что действия Соединенных Штатов создают риски милитаризации космоса. Как отметил представитель МИД КНР, ситуация в околоземном пространстве «становится все более сложной». По его словам, США стали «главным фактором», оказывающим негативное влияние на безопасность в космосе.