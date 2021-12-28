Бастрыкин заявил, что под влиянием западных фильмов и игр российская молодежь теряет национальную идентичность

Глава СК Бастрыкин заявил, что молодым россиянам насаждают чуждые моральные ценности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о насаждении чуждых ценностей и идеалов молодому поколению россиян через культурно-массовую продукцию определенной направленности.

Бастрыкин отметил, что западный кинематограф и производители компьютерных игр, как правило, представляют Россию в негативном свете. В частности, герои с русскими фамилиями часто выступают антагонистами в сюжетах фильмов и компьютерных игр, а логика противостояния «русской угрозе» встраивается даже в произведения фантастического жанра.

«Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов. Стратегия национальной безопасности определяет, что информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета», - сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Также глава СК отметил попытки фальсификации истории, искажения исторической правды, уничтожения исторической памяти и, как следствие, формирование иного мировоззрения и утрата морального здоровья общества.

«Наша молодежь, попадая под влияние негативных, в том числе прозападных течений, теряет свою национальную идентичность», - заявил Бастрыкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для молодежи.