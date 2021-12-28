Сбер запустил проект «Дед Мороз в каждый дом»

Сбербанк запустил проект «Дед Мороз в каждый дом» Фото: пресс-служба Сбербанка

Сберб запустил проект «Дед Мороз в каждый дом», благодаря которому российские семьи могут показать Деда Мороза своим детям в канун Нового года.

С помощью технологий дополненной реальности родители теперь возможность создать персональное новогоднее видеопоздравление, отправить которое можно в виде открытки. Для создания максимально реалистичного Деда Мороза разработчики Сбера использовали Volumetric-студию, говорится в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении kp.ru.

Чтобы создать видеооткрытку, пользователю нужно зайти на сайт «Дед Мороз в каждый дом», выбрать текст одного из семи представленных поздравлений, после чего ввести имя того, кому оно предназначается. Затем технологии Сбера сами создадут личное новогоднее обращение Деда Мороза.

Как отметил старший вице-президент и директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин, проект особенно актуален в период пандемии коронавируса, когда сохраняются ограничения на проведение новогодних мероприятий. Он реализован при участии digital-агентства MOSAIC, а также компаний «СберМаркетинг» и Sber AR/VR Lab.