Захарова заявила, что Россия не намерена возвращать «железный занавес» в отношениях с Западом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия не намерена вновь ставить «железный занавес» в отношениях с западными странами, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы – нет. А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, неизвестно», – сказала дипломат в интервью телеканалу «БелРос», отвечая на соответствующий вопрос.

Как писал сайт kp.ru, ранее Захарова прокомментировала заявления о том, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности Россия не будет поднимать тему нерасширения НАТО на восток. Как заявила дипломат, эта тема, напротив, будет одной из ключевых для обсуждения.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о предложении провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года. Захарова подтвердила, что такое предложение МИД РФ действительно получал.