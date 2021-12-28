СБУ зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского

СБУ зарегистрировала заявление о госизмене Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований страны и офис генерального прокурора республики зарегистрировали заявление о государственной измене украинского лидера Владимира Зеленского. Заявление было подано партией экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Мы заранее сообщили руководство СБУ, что хотим записаться на неотложный депутатский прием для того, чтобы передать заявление об совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ДБР и Офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности Владимиром Зеленским», – приводятся слова сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко на сайте политической силы.

Депутаты партии обвиняют президента страны в энергетическом кризисе, а также в том, что он закупает электроэнергию в России и Белоруссии, лишивших, по их мнению, Украину энергетической независимости. Кроме того, в «Европейской солидарности» обвиняют Зеленского в закупках российского угля, добытого, как утверждают в партии, на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Заявляется, что государственная компания «Центрэнерго» закупила 1,5 миллиона тонн угля у фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским, при этом происхождение у этого угля якобы российское. Таким образом, отмечают соратники Порошенко, нынешние власти Украины «финансируют страну-агрессора».