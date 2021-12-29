Департамент г. Москвы по конкурентной политике планирует продолжить серию хакатонов Tender Hack в будущем году

фото: Департамент г. Москвы по конкурентной политике

Недавно подводились итоги Tender Hack 2021, где 168 команд из 16 городов России разрабатывали прототипы сервисов для электронных закупок. Команды-победители разделили между собой призовой фонд – 2,4 миллиона рублей. Но главным итогом стал пакет инновационных решений, взятый в разработку Порталом поставщиков.

Напомним, Портал поставщиков – удобный ресурс для бизнес-сообщества, площадка для совершения сделок физическими, юридическими лицами и государственными учреждениями, объединяющая на сегодняшний день более 247 тысяч предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России. При этом Портал непрерывно развивается в сторону еще большей эффективности и удобства для пользователей. Только в 2021 году на нем появилось 20 новых сервисов.

«Проведение хакатонов, на которые собираются талантливые разработчики со всей страны, значительно расширяет перспективы поиска инновационных решений, - уверен руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Прошедшая серия Tender Hack показала, что это мощный драйвер для создания новых продуктов, сервисов и уникальных функций. Кроме того, хакатон – гибкая форма, способная решать множество задач. В том числе, и рекрутинговых».

Поэтому в 2022 году планируется запустить новую серию состязаний Tender Hack. Первый хакатон должен состояться в Нижнем Новгороде уже в феврале будущего года. Второй предположительно пройдет в марте в Санкт-Петербурге, третий – во Владивостоке.

Как и в предыдущей серии состязаний, технологическую поддержку будет оказывать «Росэлторг» – крупнейший федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, госзаказчиков и коммерческих предприятий.