В Госдуме поддержали идею об использовании маткапитала на лечение и реабилитацию Фото: Анастасия Осипова

В Госдуме выступают за необходимость разрешить использовать материнский капитал на лечение и реабилитацию ребенка.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая подтвердила, что работа над этим законопроектом уже ведется. Автором инициативы стала основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она предлагает разрешить семьям использовать средства, когда дорогостоящее лечение нельзя получить по полису ОМС. Такие случаи происходят, когда речь идет о серьезных заболеваниях или тратах на реабилитацию, пока не назначена степень инвалидности.

- В таком случае помощь будет приходить конкретно к человеку, чтобы в его жизненной ситуации можно было дать ему то, что нужно, и в том объеме, в котором нужно, — сообщила депутат NEWS.ru.

Пока разрабатываемый законопроект находится в стадии «нулевого чтения».

- Мы его делаем таким, чтобы он был только на помощь ребёнку и при этом он не рисковал теми деньгами, которые есть в маткапитале, — заявила первый зампред комитета Госдумы.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб тоже положительно оценила инициативу.

- Я считаю, что это правильная идея... Это идея матерей, отцов, которые обращаются к государству с такой просьбой о помощи, - сказала парламентарий Rt.

Ранее в России предложили разрешить использовать материнский капитал на покупку земельных участков. Такое предложение поступило от риэлторов в целях развития сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщает телеканал "360".