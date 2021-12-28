Суд арестовал мужчину, угрожавшего «гранатой» в ТЦ «Метрополис» в Москве

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего «гранатой» в торговом центре «Метрополис», сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 февраля 2022 года. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый «беспричинно, из хулиганских побуждений, угрожая окружающим предметом, конструктивно схожим с оружием, грубо нарушил общественный порядок, создав своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих».

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 26 декабря, из торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Посетители ТЦ рассказали, как на выходе из магазина косметики охранник попытался остановить мужчину, который пытался украсть товар.

Когда сотрудник охраны предложил подозреваемому пройти с ним для выяснения обстоятельств, неизвестный стал кричать, что у него при себе граната и если его не отпустят, он взорвет ее прямо в торговом центре. В итоге мужчина скрылся. Позже очевидцы описали его внешность, и вскоре злоумышленник был задержан полицией.