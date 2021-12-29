Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при коронавирусе

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса у беременных и младенцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 декабря Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи будущим мамам, роженицам и младенцам при коронавирусе, сообщила пресс-служба министерства.

Это уже пятая версия документа под названием «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19». Рекомендации разработаны рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии и микробиологии.

В обновленную версию методички Минздрава вошло несколько дополнений. Например, теперь при тяжелой форме заболевания специалисты рекомендуют применять оксигенотерапию, чтобы обеспечить доступ кислорода к плоду. Четвертая версия рекомендаций вышла в июле.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в министерстве здравоохранения предупредили, что у непривитых беременных значительно выше риск преждевременных родов в случае заражения. Оптимальный срок для вакцинации будущих мам против коронавируса – после 22-х недель беременности.

К слову, Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендует прививаться беременным и кормящим матерям. Специалисты ВОЗ считают, что младенцы, рожденные привитыми женщинами, не подвержены риску и даже могут получить от матери защиту в результате ее вакцинирования. В организации рекомендовали включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для вакцинации от COVID-19, поскольку они подвержены риску тяжелого протекания болезни.