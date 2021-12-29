Трудовых мигрантов в России обяжут проходить обязательную дактилоскопию. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В России вступили в силу новые правила для мигрантов, по которым все иностранцы должны фотографироваться и проходить дактилоскопию. Причем зарубежные граждане, приехавшие в нашу страну работать, обязаны сделать это в течение 30 дней с момента въезда.

«Иностранные граждане, прибывшие в Россию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ», - говорится в постановлении МВД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 29 декабря 2021 года вступает в силу закон, по которому все иностранцы, приехавшие в нашу страну в поисках работы или на срок более 90 дней должны обязательно сдавать отпечатки пальцев. Трудовые мигранты в России будут получать патенты на работу в форме карты с чипом, который должен содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца такой карты.

К слову, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, каких трудовых мигрантов ждут в России, а с какими он лично готов бороться. По словам Хуснуллина, в стране нужны русскоговорящие иностранные работники, которые собираются официально платить налоги и предполагают проработать в РФ минимум пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рухнет ли экономика России, если убрать мигрантов

Сколько зарабатывают приезжие работники, где живут и хотят ли вернуться домой — об этом масштабное исследование Федерации мигрантов России (подробности).