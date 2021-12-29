Вице-губернатора Пензенской области наградили премией за отказ от взятки

Вице-губернатор отказался от крупной взятки, и глава региона премировал его за принципиальность Фото: Анастасия ОСИПОВА

Вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова наградили премией за то, что он отказался от крупной взятки, все деньги – 47,2 тысяч рублей – он перевел благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Дело в том, что одна из сотрудниц администрации Каменского района в декабре пыталась дать вице-губернатору взятку в размере трех миллионов рублей за то, чтобы он «помог» ей победить в конкурсе на должность главы районной администрации. Сергей Федотов не только отказался, но и сообщил об этом в правоохранительные органы, в результате в отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело, и сейчас она по решению суда находится под домашним арестом.

Глава области Олег Мельниченко объявил своему заместителю благодарность за честность и принципиальность, пообещал премировать. И вот перед Новым годом вице-губернатор получил премию.