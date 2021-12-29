Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний, владеющих оппозиционными телеканалами

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех украинских медиакомпаний, которым принадлежат несколько оппозиционных телеканалов. Об этом сообщается на сайте главы Незалежной.

В указе отмечается, что ограничения в отношении компаний «Медиахолдинг новости», «Тайм медиа» и «Телепростир» вводятся на пять лет. В частности, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также аннулирование лицензий и других разрешений. Вышеуказанные компании владеют телеканалами «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный» и UkrLive.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале этого года Зеленский заблокировал три оппозиционных канала – «112 Украина», NewsOne и ZIK. По словам бывшего шоумена, у него были на это «железобетонные» причины. К слову, позже он продлил санкции против российских телеканалов.

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