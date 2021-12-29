Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 декабря 2021 23:57

США осудили решение суда о ликвидации «Мемориала»*

По словам пресс-секретаря госдепартамента, это «одна из старейших и наиболее уважаемых исторических и правозащитных организаций»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты осуждают решение Верховного суда России о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»*, заявил журналистам пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, это «одна из старейших и наиболее уважаемых исторических и правозащитных организаций».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 декабря Верховный суд России принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры и ликвидировать признанный в нашей стране НКО-иноагентом «Мемориал»* вместе с его отделениями. Адвокаты организации намерены обжаловать постановление суда.

Представитель Генпрокуратуры сказал, что «Мемориал»* спекулирует на репрессиях 20 века и пытается выставить Советский Союз в образе террористического государства. Также, по его мнению, организация искажала память о Великой Отечественной войне.

К слову, с момента включения в перечень иностранных агентов «Мемориал»* за нарушения законодательства был оштрафован на сумму около трех миллионов рублей за нарушения законодательства.

*Организация, признанная в России иностранным агентом