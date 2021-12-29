Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после 10 лет судебных тяжб

Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер встретит новый 2022 год холостяком: 28 декабря он официально развелся с женой Марией Шрайвер. Бракоразводный процесс «Железного Арни» длился более десяти лет.

Об этом сообщает портал TMZ. Отмечается, что причиной столь долгого развода стало «отсутствие особенной мотивации» окончательно расторгнуть брак у обоих супругов, а также сложности с разделом имущества.

Дело в том, что Арнольд и Мария (к слову, она племянница Джона Кеннеди) перед свадьбой в 1986 году не подписали брачный контракт, где была бы оговорена конкретная сумма отступного «в случае чего». По закону, если нет контракта, жена может уверенно претендовать на половину семейного состояния. По данным TMZ, в итоге имущество супругов и было разделено примерно поровну.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Мария Шрайвер подала на развод еще летом 2011 года, когда узнала о том, что у мужа есть роман на стороне и даже внебрачный ребенок от домработницы. Однако после этого супруги то сходились, то расходились, им удалось сохранить близкие отношения, и оба много времени проводили со своими четырьмя детьми.

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