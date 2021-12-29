На Украине предложили в случае «войны с Россией» мобилизовать подростков

Выставка оружия в Киеве Фото: REUTERS

Украинский аналитик Александр Кочетков предложил в случае крупного вооруженного конфликта с Россией мобилизовать подростков. По его мнению, решение киевских властей поставить женщин на воинский учет было правильным, потому что чем больше в армии солдат, тем лучше.

«И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», - написал Кочетков в статье для издания «Главред».

Он уточнил, что считает современную войну «статистикой больших чисел», а реализация его идеи поставить «под ружье» подростков поможет «увеличить вероятные потери противника». При этом Кочетков отметил, что уровень подготовки военнослужащих не так важен, как их численность.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 декабря на Украине вступил в силу приказ министерства обороны, по которому сотни тысяч женщин должны будут встать на воинский учет, а значит – в случае необходимости пополнить ряды вооруженных сил.

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